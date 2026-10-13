Catastrophe dans « Janut » en Israël ; des fractures osseuses aux infections fongiques

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Mayadeen, le bureau d'information des nouvelles des prisonniers palestiniens a annoncé que les prisonniers de Gaza dans la prison de Janut du régime israélien sont privés de services médicaux et ce régime porte l'entière responsabilité de la détérioration de leur état physique.

Selon ce rapport, les prisonniers détenus dans cette prison souffrent de fractures osseuses et de coups à la tête, et certains d'entre eux n'ont même pas accès à des comprimés antidouleur.

Le bureau précité a souligné que les douleurs des prisonniers palestiniens dans la prison de Janut sont telles qu'ils ne peuvent pas dormir la nuit. De plus, l'absence de produits de nettoyage et d'hygiène a entraîné la propagation d'infections fongiques dans cette prison.

L'un des prisonniers palestiniens, en raison d'une thalassémie et d'une hypertension et de l'absence du traitement nécessaire, a également perdu 50 kilogrammes de son poids.

Auparavant, le journal sioniste « Haaretz » dans un rapport d'enquête, citant les témoignages de cinq prisonniers palestiniens libérés au cours des 18 derniers mois, avait révélé la torture, la faim, les coups et la privation de soins médicaux dans les prisons et centres de détention du régime israélien.

Selon ce rapport, les prisonniers palestiniens ont fait état de mauvais traitements et de conditions de détention inhumaines dans les prisons de Megiddo, Nafha, Ktziot, Ofer et Damon, ainsi qu'un centre de détention militaire à Huwara.

Ces prisonniers ont annoncé avoir perdu entre 15 et 50 pour cent de leur poids corporel. Ils ont également parlé de l'application de punitions collectives, d'humiliations répétées, de la propagation de la gale et de retards dans la fourniture de services de traitement.