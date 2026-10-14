Amir Jahanshahi : L'erreur de calcul de l'ennemi est le document de la fin de leurs illusions

Selon le rapport du correspondant d'Abna, le général de brigade Kiomars Jahanshahi a déclaré mardi après-midi lors de la cérémonie d'hommage et de présentation du haut responsable militaire de l'armée dans la région du Sud-Ouest et du commandant du quartier général régional des forces terrestres de l'armée : Grâce à la production d'équipements avancés et intelligents nationaux, notamment des drones, des systèmes de vol et des véhicules blindés, la capacité de défense du pays a aujourd'hui atteint son plus haut niveau.

Évoquant le déploiement de plus de 50 unités de combat et de soutien des forces terrestres de l'armée sur toutes les frontières du pays, il a ajouté : Le transfert réussi de plus de 39 000 militaires sous observation directe de l'ennemi est une preuve claire de la préparation d'acier des défenseurs de la patrie.

Le commandant des forces terrestres de l'armée, lors de cette cérémonie, tout en remerciant les efforts du général de brigade de deuxième rang Hossein Mohammadshafiei, a présenté le général de brigade de deuxième rang Adel Heidari comme nouveau commandant du quartier général régional des forces terrestres de l'armée et haut responsable militaire de l'armée dans la région du Sud-Ouest.