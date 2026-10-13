Un responsable de l'ONU au Conseil de sécurité : les agressions israéliennes contre la Syrie doivent cesser

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Manar, le vice-envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, dans son discours lors de la réunion du Conseil de sécurité, a souligné que les agressions du régime israélien contre ce pays, en particulier dans le sud, doivent cesser.

Il a évoqué la demande du secrétaire général de l'ONU de respecter l'accord de cessation des hostilités de 1974 et de protéger la souveraineté de la Syrie et son intégrité territoriale.

Ce responsable de l'ONU, évoquant la situation en Syrie, en particulier dans la province de Soueïda, a demandé la tenue de dialogues internes pour surmonter les défis à venir.

Ibrahim al-Alabi, représentant de la Syrie auprès de l'ONU, a également déclaré qu'il ne fallait pas permettre que les conséquences de la guerre et des agressions israéliennes anéantissent les acquis de ce pays.