États-Unis : Mohammad Moli nommé au conseil municipal de Dearborn Heights, une avancée pour la participation civique chiite

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Mohammad Moli est arrivé aux États-Unis en 1995. Il vit actuellement à Dearborn Heights avec son épouse et sa fille. Il a auparavant exercé les fonctions d’assistant spécial du directeur du Bureau des programmes pour les petites entreprises au sein du département américain de la Défense.

Moli possède également une expérience du bénévolat au sein de l’équipe communautaire d’intervention d’urgence relevant du bureau du shérif du comté de Wayne. En 2026, il a contribué à établir un lien entre le service d’incendie de Dearborn Heights et une organisation à but non lucratif spécialisée dans la santé et le bien-être des pompiers. Cette initiative visait à examiner la possibilité de dons d’équipements et à créer des possibilités de formation pour les équipes de pompiers.

Coopération, transparence et service aux habitants

Lors de son entretien avec les membres du conseil municipal, le 6 octobre, le nouveau conseiller a insisté sur la coopération, la responsabilité et le service aux citoyens. Il s’est également engagé à préserver son indépendance dans les décisions municipales, à examiner attentivement les dépenses de la ville et à faire passer l’intérêt général avant les considérations personnelles ou politiques.

Parmi les priorités qu’il a présentées pour son mandat figurent le traitement des problèmes liés aux inondations le long du ruisseau Ecorse, la gestion responsable des ressources financières de la ville, le renforcement de la sécurité publique, l’amélioration de la communication entre les habitants et l’administration municipale, ainsi que le soutien aux petites entreprises locales.

Moli a également souligné la nécessité de favoriser la participation des jeunes à la gestion municipale. Il a appelé à accorder davantage d’attention aux jeunes qui fondent une famille à Dearborn Heights, construisent leur parcours professionnel et créent de nouvelles entreprises.

Un mandat jusqu’à la fin de 2029

Le siège était devenu vacant après la démission de Hassan Ahmed, ancien président du conseil municipal, qui a quitté ses fonctions pour rejoindre la commission du comté de Wayne. Selon la charte municipale de Dearborn Heights, le remplacement d’un conseiller doit être approuvé à la majorité des membres du conseil.

Le mandat de Mohammad Moli se poursuivra jusqu’à la certification officielle des résultats des élections du 2 novembre 2027. Le mandat correspondant à ce siège prendra ensuite fin le 31 décembre 2029.

La Fondation des musulmans chiites a félicité Moli pour sa nomination et réaffirmé l’importance de la présence et de la participation des musulmans chiites dans la gouvernance civique et le service public aux États-Unis.

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