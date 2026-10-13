Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant RIA Novosti, « Alexus Grynkewich », haut commandant des forces de l'OTAN en Europe, a déclaré : les armées des pays européens font face au problème du manque de ressources humaines.

Grynkewich a ajouté : La difficulté de cette question réside dans le fait qu'on ne peut pas créer une grande armée en un clin d'œil, et la résolution de ce problème nécessite des changements dans les lois relatives au service militaire ; des changements qui sont déjà en cours dans certains pays européens.

Ces déclarations interviennent dans une situation où les pays européens membres de l'OTAN font face à une pression croissante pour renforcer leur capacité de défense et augmenter leur part dans la fourniture de personnel et d'équipements militaires de cette alliance. Les responsables de l'OTAN ont souligné à plusieurs reprises la nécessité d'augmenter la capacité militaire de l'Europe et de réduire la dépendance de ce continent aux capacités de l'Amérique.