Selon un rapport de l'agence de presse ABNA, la revue « The Atlantic », citant des sources proches du président américain Donald Trump, a rapporté : L'incapacité de Trump à mettre fin à la guerre avec l'Iran le met en colère et en même temps l'a étrangement paralysé. Et ce, alors que Trump avait l'habitude que le monde entier, des dirigeants aux médias, lui accorde son attention.

La suite de ce rapport indique : Il est en train de perdre la raison car l'Iran n'écoutera pas les paroles de Trump. L'Iran a repris les menaces contre les pétroliers dans le détroit d'Ormuz, et le prix moyen du diesel aux États-Unis a dépassé le seuil de 6 dollars par gallon et a augmenté le coût des marchandises transportées par camions sur les autoroutes du pays.

Selon ce rapport, les républicains craignent que le prix élevé de l'énergie puisse aider les démocrates à prendre le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat lors des élections de mi-mandat. Trump cherchait un bouc émissaire et il semble qu'il ait jugé l'Ukraine coupable. Bien qu'il puisse sembler impossible de blâmer un pays européen qui se bat pour son existence en raison de la hausse des prix mondiaux du pétrole, il semble que Trump préfère cela à assumer la responsabilité de sa décision d'attaquer l'Iran.