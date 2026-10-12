Forces navales des Gardiens de la révolution : Collision du deuxième superpétrolier avec une mine marine dans le détroit d'Ormuz

Selon l'agence de presse Abna, le service des relations publiques des forces navales du Corps des gardiens de la révolution islamique a annoncé dans son communiqué n° 19 : Un superpétrolier en infraction, après avoir heurté une mine marine, a subi cet après-midi une explosion et un incendie dans la salle des machines dans la zone sud du détroit d'Ormuz.

Dans une autre partie de ce communiqué, il est dit : Ce navire transportant du pétrole brut, qui avait l'intention de quitter le détroit d'Ormuz, a éteint tous ses systèmes de navigation et violé les règles du détroit d'Ormuz, et en raison du passage par une voie non autorisée, il a subi cet accident. C'est le troisième pétrolier en infraction qui, depuis hier jusqu'à maintenant, a heurté des mines marines sur la voie non autorisée du détroit d'Ormuz et a pris feu.

Les forces navales des Gardiens de la révolution ont annoncé à la fin : Tous les navires dans la zone du détroit d'Ormuz qui éteindront leurs systèmes de navigation et d'identification seront identifiés comme hostiles et seront traités avec fermeté et détermination.