Royaume-Uni : les crimes antimusulmans bondissent de 15 % et dépassent les 5 000 cas en un an

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Selon les données publiées par le ministère britannique de l’Intérieur, la police a enregistré 5 132 crimes motivés par la haine religieuse contre des musulmans au cours de l’année se terminant en mars 2026, contre 4 479 au cours de l’année précédente.

Les musulmans constituent le groupe religieux le plus touché en nombre absolu, avec 46 % des infractions enregistrées pour des motifs de haine religieuse. Ce pourcentage est calculé à partir des cas dans lesquels la religion visée était identifiée ou demeurait inconnue dans les données policières.

Une hausse générale des crimes de haine

L’augmentation des actes antimusulmans s’inscrit dans une tendance plus large. Au total, la police a enregistré 146 825 crimes de haine en Angleterre et au pays de Galles durant cette période, soit une hausse de 7 % sur un an.

Les infractions motivées par la haine religieuse ont progressé de 13 %, atteignant 11 419 cas. Les crimes à caractère raciste ont, quant à eux, augmenté de 9 %, pour atteindre 107 926 cas.

Le ministère de l’Intérieur précise qu’en excluant les données de la police métropolitaine de Londres, afin de permettre une comparaison plus fiable, les crimes racistes et religieux ont atteint leur niveau annuel le plus élevé depuis le début des relevés.

Le rapport fait état de hausses importantes des actes antimusulmans en septembre 2025 et en mars 2026. La première coïncide avec une série de manifestations et de troubles publics, tandis que la seconde est intervenue après le début de la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran, le 28 février.

Le document relève également une forte augmentation des infractions visant les musulmans après le meurtre de trois enfants à Southport, en juillet 2024. La diffusion de fausses affirmations sur l’identité et la religion de l’auteur de l’attaque avait alors contribué à déclencher des violences et des troubles dans plusieurs villes anglaises. Le mois d’août 2024 demeure celui qui a enregistré le plus grand nombre mensuel de crimes religieux contre les musulmans dans les séries statistiques mensuelles comparables.

Les crimes antisémites rapportés à la population

Si les musulmans sont les principales victimes en nombre absolu, les données indiquent que le taux de crimes de haine religieuse rapporté à la population est plus élevé chez les juifs.

Selon le ministère de l’Intérieur, 117 crimes motivés par la haine religieuse ont été enregistrés pour 10 000 personnes au sein de la population juive, contre 13 pour 10 000 parmi les musulmans.

Toutefois, une enquête distincte sur la criminalité en Angleterre et au pays de Galles, fondée sur des entretiens réalisés entre 2022 et 2025, indique qu’environ 0,8 % des adultes musulmans et 0,4 % des adultes juifs ont été victimes chaque année d’un crime motivé par la haine religieuse.

Le ministère explique que les différences entre les statistiques policières et les enquêtes auprès des victimes peuvent notamment s’expliquer par les infractions qui ne sont pas signalées, les différences dans le périmètre des crimes étudiés et l’enregistrement de plusieurs infractions concernant une même victime.

Progression des actes antisémites et évolution des autres infractions

Au cours de la même période, les crimes motivés par la haine contre les juifs ont augmenté de 10 %, passant de 2 874 à 3 162 cas. Le rapport signale une hausse en octobre 2025, après l’attaque terroriste contre la synagogue de Heaton Park, à Manchester.

En revanche, les crimes motivés par la haine liée à l’orientation sexuelle ont diminué de 1 %, pour s’établir à 21 407 cas. Les infractions liées au handicap ont reculé de 5 %, à 10 140 cas, tandis que les crimes de haine visant les personnes transgenres ont diminué de 4 %.

Le gouvernement promet de lutter contre la haine religieuse

Sarah Jones, ministre chargée des questions de police, a qualifié ces statistiques d’« avertissement clair sur la persistance de la haine dans nos communautés ». Elle a déclaré que le gouvernement ne permettrait pas que des personnes soient menacées ou victimes de violences en raison de leur identité.

Elle a ajouté que le gouvernement avait augmenté les financements destinés à protéger les communautés musulmanes et juives ainsi que leurs lieux de culte, tout en poursuivant des réformes des structures policières. Le gouvernement britannique a également adopté une définition non statutaire de l’« hostilité antimusulmane », destinée à améliorer la reconnaissance et la compréhension des discriminations et de la haine visant les musulmans.

Malgré ces mesures, la hausse des infractions enregistrées soulève des interrogations sur l’efficacité des politiques actuelles de lutte contre l’islamophobie et de protection des communautés musulmanes.

Le ministère de l’Intérieur rappelle toutefois que les statistiques policières ne reflètent pas nécessairement l’ensemble des crimes de haine, car toutes les victimes ne signalent pas les faits à la police. Les changements dans les méthodes d’enregistrement et d’identification des infractions peuvent également influer sur les chiffres. Les données présentées couvrent uniquement les infractions enregistrées jusqu’en mars 2026 et ne prennent pas en compte les événements survenus au cours des six mois suivants.

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