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Réaction d'Araghchi à la dissimulation du CENTCOM des dommages causés à l'armée américaine

9 octobre 2026 - 22:29
Code d'info: 1875806
Source: ABNA
Réaction d'Araghchi à la dissimulation du CENTCOM des dommages causés à l'armée américaine

Le ministre des Affaires étrangères de notre pays, en réaction à la dissimulation du CENTCOM des dommages causés à l'armée américaine, a souligné : Vous ne pouvez pas tromper les gens pour toujours.

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, sur l'une de ses pages dans les médias sociaux, a écrit : « En mai, le service de recherche du Congrès américain a admis que les forces armées iraniennes ont retiré 42 avions militaires américains du cycle. Maintenant, ce chiffre a atteint 81. Le nombre réel est bien plus élevé. Preuve ? Le CENTCOM ne permet pas même à un seul sénateur du Congrès de visiter et d'inspecter les bases dont il prétend que leur état est complètement normal. Vous ne pouvez pas tromper les gens pour toujours. »

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