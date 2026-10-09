Réaction d'Araghchi à la dissimulation du CENTCOM des dommages causés à l'armée américaine

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, sur l'une de ses pages dans les médias sociaux, a écrit : « En mai, le service de recherche du Congrès américain a admis que les forces armées iraniennes ont retiré 42 avions militaires américains du cycle. Maintenant, ce chiffre a atteint 81. Le nombre réel est bien plus élevé. Preuve ? Le CENTCOM ne permet pas même à un seul sénateur du Congrès de visiter et d'inspecter les bases dont il prétend que leur état est complètement normal. Vous ne pouvez pas tromper les gens pour toujours. »