Pezeshkian : Les ennemis ne peuvent pas assiéger l'Iran aussi facilement

Selon le reportage de l'agence de presse ABNA, Massoud Pezeshkian, ce soir jeudi, avant de partir pour le Turkménistan afin de participer et de prendre la parole à deux sommets du Conseil des chefs d'État de la Communauté des États indépendants — en tant qu'invité spécial — et au sommet environnemental des chefs d'État des pays riverains de la mer Caspienne, a déclaré : Ce voyage a lieu sur invitation officielle du président du Turkménistan, Serdar Berdimuhamedow.

Soulignant que la mer Caspienne est actuellement exposée à une menace environnementale et que la participation au sommet environnemental des chefs d'État des pays riverains de la mer Caspienne est importante de ce point de vue, il a ajouté : La mer Caspienne est un capital pour les générations futures ; si l'environnement est endommagé, de nombreux problèmes surgiront pour les pays riverains de la Caspienne.

Le président a poursuivi : Les pollutions existantes, la diminution de l'afflux et l'assèchement de la Caspienne, ainsi que l'augmentation de la pêche aux produits aquatiques, sont des problèmes auxquels la région est confrontée et des discussions sont prévues à ce sujet lors de ce voyage.

Pezeshkian a souligné : En outre, le voyage au Turkménistan est une bonne occasion d'avoir des discussions avec les pays présents à ces deux sommets sur les relations multilatérales et la lutte contre l'unilatéralisme, la coopération dans le domaine de l'énergie et d'autres questions politiques, économiques, sociales et de sécurité.