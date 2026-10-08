Consultations d'un haut responsable militaire saoudien avec le commandant des forces navales du CENTCOM

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Charq, Muhammad Al-Ghuraibi, chef d'état-major de la marine saoudienne, a rencontré mercredi Kurt Renshaw, commandant des forces navales du CENTCOM et commandant de la Cinquième flotte de ce pays.

Le ministère de la Défense saoudien a annoncé que les deux parties ont discuté lors de cette rencontre de la coopération maritime entre les deux pays.

Les deux parties ont souligné l'importance de cette coopération dans le sens de la garantie des intérêts communs et du renforcement de la sécurité maritime et de la liberté de navigation dans la région.