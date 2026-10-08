Yémen : un drone turc Bayraktar Akıncı des forces saoudiennes abattu au-dessus de Taëz

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Yahya Saree a précisé que le drone avait été pris pour cible avec une arme appropriée avant d’être abattu.

Le porte-parole des forces armées yéménites a également déclaré que les forces yéménites avaient ciblé, à l’aide de plusieurs missiles balistiques, des rassemblements et des forces militaires saoudiennes dans la base de Qaouah, située dans la région de Ras al Arrah. Il a affirmé que les missiles avaient atteint leurs objectifs avec précision, faisant des morts et des blessés parmi les forces visées et provoquant également des incendies dans plusieurs dépôts d’armes.

Il a ajouté que, simultanément, des rassemblements et des forces saoudiennes dans le sud de Bab el Mandeb, dans la région d’Al Saqiya et à Ras al Arrah, avaient également été visés par plusieurs missiles balistiques. Selon lui, ces attaques ont atteint leurs objectifs avec succès et fait des dizaines de morts et de blessés.

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