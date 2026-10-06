Guterres, sans nommer Israël : La situation à Gaza est insupportable

Selon l'agence de presse hfkh, citant Al-Jazeera, António Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a annoncé qu'un cessez-le-feu permanent à Gaza entre le régime sioniste et le Hamas doit être réalisé et que la deuxième phase du plan de paix dans cette région doit être mise en œuvre.

Il a ajouté que le moment est venu pour que l'aide humanitaire entre de manière étendue dans la bande de Gaza et que le droit international soit respecté.

Guterres, sans nommer le régime sioniste, a souligné : Nous devons créer un processus politique vers la réalisation d'une paix permanente dans toute la région. Les actions hostiles destructrices contre la bande de Gaza ont laissé des souffrances indescriptibles pour les Palestiniens.

Il a déclaré : De nombreuses personnes ont perdu la vie, ont été déplacées, et des destructions étendues ont été laissées. Les civils se trouvent toujours dans des conditions insupportables.

Guterres a également mentionné les conséquences de l'opération « Déluge d'Al-Aqsa » pour le régime sioniste et la mort de sionistes au cours de cette opération et l'a vivement critiquée !