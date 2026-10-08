Une première mosquée construite à cet effet dans le Cumbria ouvrira ses portes en novembre après 5 ans de mobilisation

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Dans le cadre de cette initiative, 67 cyclistes ont parcouru un itinéraire aller-retour de plus de 226 kilomètres. Les nouveaux fonds collectés serviront à achever l’aménagement intérieur de la mosquée et à rembourser une partie des dettes à court terme, sans intérêts, contractées au cours de la construction du bâtiment.

Le South Lakes Islamic Centre doit répondre aux besoins de la petite communauté musulmane du sud du Cumbria, dont une part importante est constituée de membres du personnel local du National Health Service (NHS). Jusqu’à présent, les musulmans de cette région utilisaient des salles communautaires et des salles de conférence pour accomplir leurs prières.

Saeed Omar, membre du club « Slow Spokes », a souligné l’absence de mosquée dans la région et expliqué que le nouveau centre devait être un lieu de rassemblement pour les musulmans de différentes origines et appartenances religieuses, notamment chiites et sunnites, afin qu’ils puissent y prier.

La construction de la mosquée a, au cours des dernières années, suscité l’opposition de certains militants locaux et nationaux d’extrême droite, parmi lesquels Nick Tenconi, dirigeant du parti UKIP. Le président du South Lakes Islamic Centre a toutefois souligné que le large soutien de la population locale au projet démontrait que le véritable appui à la construction de la mosquée était bien plus important que ce que pouvait laisser penser l’espace numérique.

Selon lui, de nombreux donateurs sont originaires du nord-ouest de l’Angleterre, tandis que d’autres ont contribué depuis différentes régions du pays.

Le club « Slow Spokes », fondé il y a 10 ans pour promouvoir les activités sportives, avait déjà organisé en 2021 un parcours sur le même itinéraire et collecté 100 000 livres sterling pour la construction de la mosquée. Omar se souvient qu’à cette époque, le site destiné à accueillir le bâtiment n’était encore qu’un terrain vacant.

Le club, qui a commencé ses activités caritatives en 2019, a, selon Omar, collecté jusqu’à présent plus de 2 millions de livres sterling pour différentes œuvres caritatives, notamment au profit d’hôpitaux et de l’organisation « Samaritans ».

Grâce aux fonds désormais réunis pour permettre son ouverture, le South Lakes Islamic Centre se prépare à commencer ses activités en novembre. La collecte de dons se poursuit néanmoins afin de couvrir également les frais de fonctionnement de la mosquée. Le président du centre considère ce large soutien comme un signe de l’accompagnement de la communauté locale à ce projet.

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