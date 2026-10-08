Les innovations en usul al fiqh au cœur du parcours scientifique de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : L’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei possède plus de 33 ans d’expérience dans l’enseignement au sein des séminaires religieux de Téhéran et de Qom. Près de 15 années de cette activité ont été consacrées à l’enseignement des cours supérieurs de fiqh et d’usul al fiqh, considérés comme le plus haut niveau d’enseignement dans les hawza.

En 2024, le nombre de participants à ces cours a dépassé 1 500 personnes, dont plusieurs étaient des enseignants éminents des séminaires religieux. Un autre élément notable est que, parmi les participants à ses cours supérieurs de fiqh et d’usul al fiqh, organisés au fil des années tant en présentiel qu’à distance, notamment pour des raisons telles que la pandémie de Covid 19, figuraient également des dizaines de femmes séminaristes.

Un enseignement dépassant le cadre habituel des hawza

Les témoignages laissés par certains de ses élèves sur son parcours scientifique ainsi que sur ses compétences en fiqh et en usul al fiqh montrent que ses cours supérieurs allaient au-delà d’un enseignement traditionnel des hawza.

L’un de ses élèves affirme notamment : « Dans la science de l’usul, il possède un style qui lui est propre, voire une véritable école. Autrement dit, les fondements de l’usul al fiqh qu’il défend reposent sur des bases théologiques chiites, sont compatibles avec des principes éthiques et avec les positions reconnues du fiqh, tout en s’appuyant sur des fondements nouveaux ; des fondements qui atteignent parfois un niveau plus avancé que tout ce qui a été proposé au cours de l’histoire de l’usul chez les chiites et les sunnites. »

La présentation d’une nouvelle école d’usul

La formulation d’une nouvelle école dans le domaine de l’usul al fiqh est considérée comme l’une des principales caractéristiques de ses cours supérieurs. Certains de ses élèves, actuellement engagés dans la mise en forme des cours qu’il a dispensés en vue de leur publication, décrivent également cette école de pensée en ces termes :

« Contrairement à certains grands savants, comme le martyr Mohammad Baqer al Sadr qui, malgré d’importantes innovations, pensait dans le cadre général des positions reconnues, le professeur, l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei, disposait, à l’instar de Cheikh Ansari et du défunt Naïni, de sa propre école. La caractéristique majeure de son école résidait dans la cohérence complète entre ses fondements théologiques, méthodologiques et juridiques. »

Des recherches consacrées à ses innovations méthodologiques

Certains de ses élèves ont également publié, dans leurs travaux de recherche, des parties de ces discussions méthodologiques sous la forme d’articles scientifiques.

Parmi ces travaux figure l’article intitulé « L’application méthodologique du dilemme entre deux interdits selon l’ayatollah Akhund Khorassani et le professeur Seyyed Mojtaba Khamenei », rédigé par Ehsan Bandi Dastjerdi et publié dans la revue scientifique Ravaq Faqahat, numéro 13, au printemps et à l’été 2023.

Un autre article, intitulé « La question de la nécessité de la conformité certaine avec ce qui est connu de manière globale : examen du point de vue du professeur Seyyed Mojtaba Khamenei et critique des fondements des autres », a été rédigé par Mohammad Mehdi Soleimani et publié dans la même revue, dans son numéro 15, au printemps et à l’été 2024.

Ces deux articles présentent certains exemples de ces innovations méthodologiques et sont disponibles en texte intégral sur le site spécialisé de la base de données NoorMags.

Dans les prochaines parties de cette série, d’autres aspects du parcours scientifique et des activités exécutives de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei seront examinés.

Sources :

Entretien avec Hojjat al Islam Rafiei, élève de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei

Entretien avec Hojjat al Islam Reza Samadi, élève de l’ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei

Seyyed Ali Asghar Hosseini / Agence de presse ABNA

Fin/229