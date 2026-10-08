L’ambassadeur du Yémen à Téhéran : le renforcement de la coopération avec les partis de la région est nécessaire

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : Lors de cette rencontre, Mohammad al Duleimi, évoquant la situation du monde islamique et les évolutions au Yémen, a déclaré que ceux qui avaient profané la Maison sacrée de Dieu et remis le voile de la Kaaba à Epstein étaient les Al Saoud. Il a également affirmé que ceux qui avaient fait venir à La Mecque une chanteuse sans voile étaient les Al Saoud. Il a souligné que le Parti Motaklef-e Eslami entretenait des relations avec des partis et des frères en Turquie et au Pakistan, appelant à une coopération dans ce domaine également.

L’ambassadeur yéménite a ensuite évoqué les avancées réalisées sur le terrain par les combattants d’Ansarallah. Il a déclaré que le Yémen avait remporté une grande victoire avec des moyens limités, alors que son adversaire disposait de 80 000 hommes, des équipements de pointe et d’une couverture aérienne. Il a précisé que la superficie libérée atteignait 6 000 kilomètres carrés, soit l’équivalent de la moitié du Liban, et qu’elle avait été conquise en cinq jours. Il a également indiqué que quatre îles importantes avaient été conquises.

Mohammad al Duleimi a par ailleurs insisté sur la responsabilité des musulmans envers les opprimés du monde islamique. Il a rappelé que, par le passé, des musulmans avaient été victimes d’oppression et de persécutions en Inde, au Myanmar et dans d’autres régions éloignées, et qu’il se demandait alors comment leur venir en aide malgré la distance. Il a cité une parole du Prophète de l’islam (PSLF) selon laquelle celui qui entend l’appel d’un musulman sans y répondre ni lui porter secours n’est pas musulman. Il a ajouté qu’avec les deux détroits contrôlés par les deux parties, personne n’oserait désormais opprimer ou massacrer les musulmans dans le monde.

De son côté, Asadollah Badamchian, président du Conseil central du Parti Motaklef-e Eslami, a évoqué les évolutions régionales et la résistance des peuples. Il a déclaré qu’au Liban, le gouvernement coopérait avec l’Occident, tandis que le peuple résistait.

Rappelant les orientations de l’imam Khomeini (PSL), il a ajouté que l’imam, qui avait fondé le Parti Motaklef-e Eslami, disait que si l’ensemble de la nation islamique versait chacun un seau d’eau, Israël serait emporté par une inondation.

Badamchian a également évoqué les évolutions internationales, déclarant que les propos de Donald Trump aux Nations unies cette année étaient stupides, tandis que le discours du président iranien avait été historique. Il a affirmé que la situation était arrivée au point où les Al Saoud suppliaient les États-Unis d’intervenir, mais que Washington s’en abstenait en raison des conséquences d’une telle intervention.

Le président du Conseil central du Parti Motaklef-e Eslami a enfin réaffirmé son soutien à l’Axe de la Résistance. Il a déclaré qu’il priait chaque nuit, lors de la prière nocturne, pour Badr al Din al Houthi et a demandé que ses félicitations soient transmises aux forces yéménites.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont également discuté des dernières évolutions au Yémen, de la situation régionale, de la question palestinienne, des moyens de développer la coopération politique et partisane ainsi que de la signature d’un protocole d’accord pour une coopération commune.

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