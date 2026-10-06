Les conséquences de la négligence envers la prière selon les paroles des Ahl al-Bayt

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Dans les enseignements des Ahl al-Bayt, la prière occupe une place qui dépasse celle d’un simple acte quotidien de dévotion. L’Imam Ali la présente comme un moyen d’éloigner les tentations et les pensées insufflées par Satan, tandis que l’Imam al-Sadiq considère la négligence envers la prière comme une cause de privation de l’intercession. Le Prophète de l’Islam affirme également qu’il ne considère pas comme faisant partie des siens celui qui la prend à la légère.