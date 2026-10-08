Consultations d'un haut responsable militaire jordanien avec le commandant des forces terrestres du CENTCOM

Selon l'agence de presse Abna, citant Al-Rai, Majdi Mohammad Al-Harasiss, chef d'état-major interarmées de l'armée jordanienne, et Kevin Leahy, commandant des forces terrestres du CENTCOM, ont examiné les moyens d'approfondir le partenariat militaire à la lumière des développements régionaux.

Al-Harasiss a accueilli mercredi « Kevin Leahy », commandant des forces terrestres du Commandement central américain, et sa délégation accompagnante, et ensemble ils ont discuté et échangé des vues sur les moyens de développer la coopération et la coordination militaires entre les forces armées des deux pays, ainsi que sur l'expansion des partenariats existants dans les domaines de la défense, dans le but de renforcer les efforts communs pour soutenir la sécurité et la stabilité régionales.

D'autre part, « Leahy » a salué le rôle central et vital du Royaume de Jordanie et de ses forces armées dans la consolidation de la stabilité et de la sécurité aux niveaux régional et international.

Cette réunion s'est tenue en présence d'un groupe de commandants et d'officiers supérieurs des forces armées jordaniennes et de l'attaché militaire américain à Amman.