Baghaï : les violations répétées des États-Unis ne peuvent être effacées par une inversion des faits historiques

Agence de presse internationale AhlulBayt (ABNA) : En réponse aux propos de Marco Rubio, secrétaire d’État américain, Ismaïl Baghaï a déclaré que « l’inversion des faits historiques ne peut effacer de la mémoire de l’opinion publique la réalité des violations répétées des engagements des États-Unis ».

Évoquant les multiples manquements américains, notamment le retrait unilatéral de l’accord nucléaire en 2018, la destruction des processus diplomatiques ainsi que l’agression militaire contre l’Iran alors que des négociations étaient en cours, suivie de la violation de l’entente conclue le 18 juin, Baghaï a considéré les États-Unis comme responsables de l’insécurité actuelle dans la région et de ses conséquences économiques aux États-Unis et dans le monde.

Il a souligné que « les accusations contre les autres et les déclarations fluctuantes » ne pouvaient détourner l’attention de la demande de l’opinion publique américaine et mondiale de voir les responsables de la guerre illégale et des crimes commis rendre des comptes.

Répondant également à une question sur les derniers développements des négociations entre l’Iran et les États-Unis, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que les considérations et les conditions de la République islamique d’Iran pour mettre fin à la guerre imposée sur tous les fronts et rétablir la sécurité dans la région du golfe Persique et du détroit d’Ormuz avaient été clairement et fermement exposées. Il a ajouté qu’une réponse aux propositions de l’autre partie serait également transmise par l’intermédiaire des médiateurs.

Baghaï a précisé que les échanges de messages entre l’Iran et les États-Unis se déroulaient par l’intermédiaire de médiateurs.

Concernant les processus diplomatiques liés à la paix et à la sécurité régionales, notamment la navigation commerciale dans le détroit d’Ormuz, le porte-parole a déclaré que la sécurité de la navigation dans ce détroit, malheureusement perturbée en raison des agissements des États-Unis, était certainement plus importante pour la République islamique d’Iran que pour toute autre partie.

Il a ajouté que, sur cette base, l’Iran, en concertation avec Oman, l’autre État riverain de cette voie maritime, n’avait ménagé aucun effort pour rétablir la sécurité dans le détroit d’Ormuz.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également déclaré que les consultations entre l’Iran et Oman s’étaient déroulées de manière satisfaisante. Les deux parties se sont accordées sur les coordonnées géographiques des voies sûres de circulation aller et retour dans le détroit d’Ormuz et sont également parvenues à un accord sur la manière de présenter cette question au niveau de l’instance internationale compétente. Cette démarche devrait être effectuée prochainement.

En réponse à une question sur la possibilité d’organiser une réunion conjointe entre l’Iran, Oman et les autres pays riverains du golfe Persique, Baghaï a déclaré que l’Iran poursuivrait ses efforts pour renforcer la confiance et les interactions entre les pays de la région.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a enfin souligné : « Les défenseurs de la patrie, tant sur le front diplomatique que sur le terrain, avancent côte à côte avec détermination et constance pour défendre l’intégrité de l’Iran et garantir les intérêts et la sécurité nationale de notre pays. »

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