Selon l'agence de presse ABNA, citant Reuters, les résultats du sondage réalisé par cette agence de presse montrent que de nombreux électeurs américains sont mécontents de la performance de Trump pendant sa présidence.

Selon ce sondage, seulement 32 pour cent des Américains approuvent la performance de Trump.

Selon le rapport de Reuters, les électeurs d'origine latino-américaine ont grandement contribué à la victoire de Trump aux élections présidentielles de 2024, car il a pu obtenir près de la moitié de leurs voix ; un chiffre qui, comparé à environ un tiers des voix aux élections de 2020, a considérablement augmenté. Cependant, ces derniers mois, alors que les Américains luttent contre l'inflation croissante causée par la décision de Trump de lancer l'agression contre l'Iran, le soutien au président de ce pays a diminué.

Seulement 24 pour cent des Américains d'origine latino-américaine sont satisfaits de la performance de Trump, et c'est le taux de popularité le plus bas de Trump parmi eux au cours de deux mandats présidentiels. 52 pour cent d'entre eux ont déclaré qu'ils ont l'intention de voter pour les démocrates aux élections de mi-mandat.