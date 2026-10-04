Boroudjerdi : La politique du pays est immuable ; nous ne reculerons pas de notre position

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Alaeddin Boroudjerdi, membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du parlement, lors d'une rencontre avec les journalistes, en soulignant la continuité des politiques de la République islamique, a déclaré : La politique de la République islamique se poursuivra de manière ferme et stable et est immuable.

À propos des récentes déclarations de Donald Trump, président des États-Unis, il a dit : Ces propos ne sont pas un nouveau problème, et nous nous sommes habitués à ces déclarations et à ce que nous considérons comme une anomalie dans la rhétorique du président américain ; par conséquent, à mon avis, il n'y a pas lieu de s'inquiéter.

Boroudjerdi a ajouté : Les Américains, tant qu'ils n'auront pas organisé leurs élections, n'entreront pas en principe dans une ambiance militaire et opérationnelle intense, mais si un tel événement se produisait également, les forces armées et le peuple iraniens sont totalement prêts.

Le membre de la Commission de la sécurité nationale du parlement, au sujet des dernières propositions américaines pour des négociations, a également déclaré : Les récentes propositions américaines ont été transmises via le Qatar, et cet après-midi nous aurons une réunion avec le ministre des Affaires étrangères pour examiner les détails de ces propositions.

Il a poursuivi : Nous poursuivrons la voie avec fermeté et ne reculerons pas de nos positions.

Boroudjerdi, au sujet du détroit d'Ormuz, a également déclaré : Le détroit d'Ormuz est sous le contrôle de la République islamique d'Iran, et la politique de la République islamique dans ce domaine se poursuivra avec fermeté. « Nous sommes les vainqueurs de cette guerre. »