Selon l'agence de presse ABNA, le journal New York Times a rapporté que la période d'influence du lobby sioniste en Amérique est révolue. Ce lobby connu sous le nom d'AIPAC est devenu un fardeau pour les politiciens démocrates et une source de tension pour les Juifs américains, et les démocrates n'acceptent pas le soutien financier de ce lobby.

Selon ce rapport, le lobby sioniste, après des décennies de son influence puissante en Amérique, en raison de son soutien inconditionnel au régime sioniste et de sa partialité envers les républicains, alors que les critiques des crimes d'Israël contre la bande de Gaza se sont intensifiées, est en train de perdre sa position.

Dans ce rapport, il est indiqué qu'autrefois, en raison de l'influence de l'AIPAC, le soutien inconditionnel à Israël au Congrès était une affaire normale, mais la guerre de Gaza a changé la donne et a réduit la popularité du régime. Selon un sondage NBC de 2026, seulement 32 pour cent des électeurs américains ont une opinion positive de ce régime.

Selon ce rapport, l'AIPAC a dépensé des millions de dollars pour faire échouer les candidats démocrates qui ont des approches anti-israéliennes, mais a échoué. Certains démocrates ont également déclaré qu'ils ne veulent plus recevoir d'argent de l'AIPAC car ils craignent que cette relation n'affecte négativement leurs options électorales.