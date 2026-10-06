Premières pertes américaines dans la guerre au Yémen ; un hélicoptère américain a disparu

Selon l'agence de presse ABNA, citant l'agence de presse Russia Today, les systèmes de suivi des vols, après avoir enregistré un état d'urgence dans les eaux de la mer Rouge, ont confirmé qu'un hélicoptère appartenant à la marine américaine, avant de disparaître des écrans radar près des côtes de la ville de Yanbu en Arabie saoudite, a envoyé un code de demande de secours.

Selon les données de suivi en temps réel fournies par le site Flightradar24, cet hélicoptère polyvalent de type MH-60S appartenant à la marine américaine a envoyé le code de détresse 7700. Ce code est un signe mondial dans le domaine de l'aviation indiquant un état d'urgence général. Ce message a été envoyé pendant le vol au-dessus des routes maritimes de la mer Rouge, près de la ville de Yanbu.

Les graphiques relatifs à la trajectoire de vol et les données relatives à l'émetteur-récepteur de l'aéronef indiquent une chute soudaine de vitesse peu après l'activation du code d'urgence.

Quelques instants après l'enregistrement du message d'urgence et la chute de vitesse, les signaux hors de portée de l'aéronef ont été coupés et cet hélicoptère a disparu des services publics de suivi radar.

À la suite de cet incident, un avion de patrouille maritime américain a été envoyé vers la dernière position où l'hélicoptère militaire américain avait été observé avant de disparaître des systèmes de suivi dans la mer Rouge.

Jusqu'à ce moment, la marine américaine et le commandement central CENTCOM n'ont publié aucune déclaration officielle ni rapport opérationnel sur cet incident, ni sur l'état et le nombre de personnes présentes dans cet hélicoptère.

Après le refus répété du gouvernement américain d'accepter la demande d'aide de l'Arabie saoudite dans la guerre au Yémen, un responsable américain a déclaré la nuit dernière à Al-Jazeera : Nous aidons l'Arabie saoudite à faire face aux attaques des Houthis (armée et combattants yéménites), notamment dans les domaines de la planification, de l'échange d'informations et du ravitaillement en carburant.

Ce responsable américain a ensuite poursuivi : L'Arabie saoudite, pour défendre son espace aérien et soutenir les forces opposées aux Houthis, utilise nos capacités de ravitaillement en carburant. Environ 200 conseillers américains sont occupés à fournir des conseils dans les centres de planification de l'Arabie saoudite. Les conseillers américains aident les forces saoudiennes à mener efficacement et efficientement des opérations de désignation d'objectifs.