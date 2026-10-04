Déclaration de Yahya Sari concernant l'agression de l'Arabie saoudite contre le Yémen

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Masira, Yahya Sari, porte-parole des forces armées du Yémen, a annoncé aujourd'hui dimanche dans une déclaration : Les avions de l'ennemi saoudien au cours des dernières 24 heures ont effectué 106 frappes aériennes et attaques de missiles (contre le peuple yéménite opprimé).

Le porte-parole des forces armées du Yémen a poursuivi : Les frappes aériennes saoudiennes ont ciblé des zones civiles à Sanaa (la capitale) et dans les provinces d'Al-Jawf, Taiz, Amran, Hajjah et Saada. Les frappes aériennes de Riyad ont été effectuées par des chasseurs F-15 et Typhoon qui ont décollé des bases de « Khamis Mushait » et « Taif », et les attaques de missiles ont été lancées depuis la région de « Najran ».

Yahya Sari a ensuite ajouté : Le total des attaques agressives saoudiennes depuis le début de l'escalade des conflits a atteint 1516 cas.