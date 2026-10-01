Selon l'agence de presse Abna, « Benjamin Netanyahou », le Premier ministre du régime sioniste, a affirmé : Tel-Aviv, avant l'incident près de la base aérienne de « Fairford » en Grande-Bretagne, avait fourni aux autorités de ce pays des informations indiquant qu'une attaque était en cours et que cette action était soutenue par l'Iran.

« Andy Burnham », le Premier ministre britannique, avait également affirmé mercredi que l'Iran avait joué un rôle dans l'incident de Fairford, mais a en même temps souligné : L'enquête policière sur cet incident est toujours en cours.

Seyed Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères de notre pays, en réaction à ces accusations du Premier ministre britannique, a déclaré : Le gouvernement de Burnham « peut confirmer qu'il croit que l'Iran a joué un rôle dans l'incident de la base aérienne de Fairford de la Royal Air Force britannique. » !

Il a ajouté : Le fait que vous ayez libéré ceux qui, selon vos dires, étaient des terroristes et servaient des gouvernements étrangers, dit tout.

Araghchi a souligné : Vous cherchez le coupable au mauvais endroit.