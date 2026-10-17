Guardian : Pourquoi l'Europe sanctionne-t-elle la Russie mais ne fait rien contre Israël ?

Selon un rapport de l'agence de presse Abna, le journal britannique Guardian a rapporté que les gouvernements européens n'ont pratiquement pris aucune mesure pour arrêter le génocide à Gaza. Ils n'ont ni arrêté la vente d'armes au régime sioniste ni imposé de restrictions commerciales à l'égard de ce régime.

Selon ce rapport, l'échec de l'Europe à demander des comptes au cabinet du régime sioniste a compromis la crédibilité et l'influence de ces pays au niveau mondial. L'Union européenne a sanctionné la Russie en raison de la guerre en Ukraine mais entretient toujours des relations normales avec le régime sioniste.

Dans ce rapport, il est dit : « Cette tendance témoigne de l'existence de doubles standards dans les pays européens et d'un engagement mensonger envers les droits de l'homme. La violence policière dans ces pays contre les partisans de la Palestine est devenue une chose normale. Alors qu'ils n'exercent que le droit à la liberté d'expression. La question palestinienne, après 3 ans, est devenue un véritable test pour mesurer la démocratie des Européens. »