La guerre au Yémen ne prendra fin que par des pourparlers yéméno-yéménites

Seyed Reza Sadr al-Hosseini, dans une interview, évoquant la poursuite de la guerre au Yémen et les attaques de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, a déclaré : « Après des années de guerre incessante au Yémen, il y a quelques mois, à la suite du bombardement intense de la piste de l'aéroport de Sanaa, le gouvernement établi à Sanaa a décidé, en réaction au blocus et aux mesures militaires de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, de mener une opération militaire considérable. »

L'expert des affaires d'Asie occidentale a ajouté : « Le gouvernement de Sanaa, depuis lors, tout en soulignant qu'il ne souhaite pas la poursuite de la guerre, a annoncé sa disponibilité à défendre l'indépendance du Yémen et à participer à des pourparlers yéméno-yéménites. En même temps, l'armée yéménite a également mené des actions visant à repousser les forces d'agression et à cibler les centres stratégiques de l'Arabie saoudite. »

Sadr al-Hosseini, évoquant les conséquences de ces actions militaires, a déclaré : « Les attaques menées ont affecté l'activité de certains aéroports d'Arabie saoudite, dont celui de Riyad, ainsi que les installations et projets pétroliers d'Aramco dans différentes régions du pays, et ont entraîné une réduction des exportations pétrolières de l'Arabie saoudite. »

Soulignant l'importance du rôle de la République islamique d'Iran dans les évolutions régionales, il a précisé : « Compte tenu de la position de l'Iran dans la région et des relations de ce pays avec le gouvernement de salut national du Yémen, il est nécessaire que les pays de la région, dont l'Arabie saoudite et le gouvernement de salut national du Yémen, tirent parti des capacités diplomatiques de la République islamique d'Iran pour préserver la paix et la sécurité dans la région. »

Cet expert des affaires d'Asie occidentale a poursuivi : « La République islamique d'Iran, avec une approche pacifiste et humaniste et en insistant sur l'indépendance des pays de la région, s'est efforcée, par des contacts diplomatiques avec l'Arabie saoudite, de créer les conditions pour que l'on prête attention à l'indépendance du Yémen et que s'engagent des pourparlers yéméno-yéménites. »

Il a noté : « Ces efforts diplomatiques se poursuivent, mais malgré la diminution des conflits dans certaines régions, les affrontements militaires au Yémen ne sont pas encore totalement terminés. »

Sadr al-Hosseini a souligné en conclusion : « Comme l'ont également annoncé le gouvernement et l'armée du Yémen, la fin de la guerre inégale de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite contre le peuple yéménite dépend du respect de l'indépendance de ce pays, de la création des conditions d'un dialogue yéméno-yéménite et de la poursuite de solutions diplomatiques. »