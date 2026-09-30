Moqtada Sadr : l'Amérique doit payer une indemnité pour les dommages causés à l'Irak

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Russia Today, Moqtada Sadr, chef du courant sadriste, aujourd'hui mercredi, en publiant un communiqué, a décrit le retrait des forces américaines d'Irak comme la période de « l'indépendance de l'Irak et de la fin définitive de l'ère de la présence de l'Amérique et de la coalition internationale ».

Sadr, dans ce communiqué, a remercié ceux qu'il a appelés « les anciens résistants parmi les moujahidines et les Ansar », puis a annoncé une série de positions et de revendications liées à la phase à venir.

Sadr, dans son communiqué, a demandé la dissolution immédiate de la brigade « Al-Yaum al-Maoud » et la transformation de « Jaish al-Imam » en institution « Ansar al-Imam al-Mahdi ». Il a également demandé à l'armée américaine de payer une indemnité pour les dommages causés par l'occupation des terres irakiennes et a demandé la présentation de plaintes juridiques à cet égard.

Sadr a averti les États-Unis et les pays voisins des « conséquences d'une ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak » et a souligné que cela pourrait conduire à la rupture des relations et à des mesures réciproques, en particulier dans les questions politiques et idéologiques, ainsi qu'à l'entraînement de l'Irak dans les conflits régionaux.

Concernant les relations avec l'Amérique, il a exprimé l'espoir que Washington agisse de manière diplomatique et réciproque et évite « l'arrogance envers l'Irak, son gouvernement et son peuple ».