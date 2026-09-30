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Moqtada Sadr : l'Amérique doit payer une indemnité pour les dommages causés à l'Irak

30 septembre 2026 - 18:55
Code d'info: 1872164
Source: ABNA
Moqtada Sadr : l'Amérique doit payer une indemnité pour les dommages causés à l'Irak

Moqtada Sadr a qualifié le retrait des forces américaines de signe de l'indépendance de l'Irak et de fin de l'ère américaine dans ce pays, et a précisé que l'Amérique doit payer une indemnité pour les dommages causés par des années d'occupation.

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Russia Today, Moqtada Sadr, chef du courant sadriste, aujourd'hui mercredi, en publiant un communiqué, a décrit le retrait des forces américaines d'Irak comme la période de « l'indépendance de l'Irak et de la fin définitive de l'ère de la présence de l'Amérique et de la coalition internationale ».

Sadr, dans ce communiqué, a remercié ceux qu'il a appelés « les anciens résistants parmi les moujahidines et les Ansar », puis a annoncé une série de positions et de revendications liées à la phase à venir.

Sadr, dans son communiqué, a demandé la dissolution immédiate de la brigade « Al-Yaum al-Maoud » et la transformation de « Jaish al-Imam » en institution « Ansar al-Imam al-Mahdi ». Il a également demandé à l'armée américaine de payer une indemnité pour les dommages causés par l'occupation des terres irakiennes et a demandé la présentation de plaintes juridiques à cet égard.

Sadr a averti les États-Unis et les pays voisins des « conséquences d'une ingérence dans les affaires intérieures de l'Irak » et a souligné que cela pourrait conduire à la rupture des relations et à des mesures réciproques, en particulier dans les questions politiques et idéologiques, ainsi qu'à l'entraînement de l'Irak dans les conflits régionaux.

Concernant les relations avec l'Amérique, il a exprimé l'espoir que Washington agisse de manière diplomatique et réciproque et évite « l'arrogance envers l'Irak, son gouvernement et son peuple ».

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