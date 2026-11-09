Dans le sud du Liban, toujours marqué par les conséquences de la guerre et la présence de militaires du régime occupant, un orphelinat situé dans la ville de Tebnine offre un refuge à des jeunes filles ayant perdu l’un de leurs parents ou les deux, ainsi qu’à celles dont les familles, confrontées à la pauvreté, ne peuvent assurer la prise en charge.

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