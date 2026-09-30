Consultations de Sayyid Ammar Hakim avec Hadi al-Amiri sur les développements de la région

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant le site d'information du Courant national de la sagesse d'Irak, Sayyid Ammar Hakim, chef du Courant national de la sagesse d'Irak, et Hadi al-Amiri, chef de l'organisation Badr, se sont rencontrés.

Les deux parties se sont félicitées à l'occasion de la Journée de la souveraineté nationale (fin de la mission de la coalition internationale de lutte contre Daech).

Hakim a de nouveau souligné que ce jour est un message d'amélioration de la situation de l'Irak et un document international attestant de la capacité de l'Irak à gérer le dossier sécuritaire sans avoir besoin des autres, et un point de départ pour une solution globale au problème des armes hors du cadre gouvernemental.

Il a souligné l'importance de faire face aux défis avec une plus grande cohésion interne, en particulier le défi économique.

Les deux parties ont également souligné la nécessité d'établir la stabilité dans la région et de mettre fin à la guerre et aux tensions.