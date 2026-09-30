Netanyahou : le pilote du vol Flydubai avait l'intention d'abattre l'avion

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Benyamin Netanyahou, Premier ministre du régime sioniste, a affirmé mercredi qu'un grave incident de sécurité s'était produit lors du vol Flydubai de Dubaï à Tel-Aviv ; un vol dont, selon lui, presque tous les passagers étaient israéliens.

Netanyahou a déclaré que, alors que l'avion s'approchait de Tel-Aviv, l'un des pilotes avait attaqué un autre pilote et l'avait blessé avec un couteau. Selon Netanyahou, le pilote attaquant aurait apparemment tenté de perturber les systèmes de l'avion et de l'abattre.

Il a ajouté qu'un passager israélien, accompagné d'un membre d'équipage, était entré dans le cockpit et avait maîtrisé l'assaillant. L'avion, après avoir changé de route, a atterri sain et sauf en Arabie saoudite, et les autorités saoudiennes enquêtent et interrogent actuellement l'assaillant.

Netanyahou a également annoncé que les autorités du régime sioniste sont en contact avec l'Arabie saoudite pour rapatrier les passagers de ce vol.