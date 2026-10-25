Critique d'Obama contre la guerre contre l'Iran : Téhéran a désormais un droit de veto sur le détroit d'Ormuz

Selon un rapport de l'agence de presse ABNA citant la chaîne Al-Mayadeen, Barack Obama, ancien président de l'Amérique, a annoncé : L'Iran a désormais obtenu un droit de veto sur le détroit d'Ormuz.

Soulignant que sept mois se sont écoulés depuis l'annonce de la « victoire » par Donald Trump, président de l'Amérique, il a demandé : Quelle est la situation maintenant ? Nos alliés et nos bases ont été attaqués, des Américains ont été tués et des centaines d'autres blessés.

Obama a également déclaré : La guerre a conduit à l'érosion des réserves de missiles américaines.

L'ancien président de l'Amérique a finalement évoqué la politique erronée de Trump concernant l'Iran et a souligné qu'il n'y a pas de divergence d'opinions sur la cause de la hausse des prix du pétrole, du diesel, de l'essence et de presque tout le reste, et que la cause de cette hausse des prix est la guerre contre l'Iran.

L'ancien président de l'Amérique a admis concernant le programme nucléaire iranien : L'Iran n'avait pas d'armes nucléaires, car nous avons mis en œuvre l'accord nucléaire sans tirer ne serait-ce qu'un seul missile, et ce n'est que par la négociation et la diplomatie que nous avons pu parvenir à un accord.

Obama, critiquant Pete Hegseth, le ministre de la Guerre de l'Amérique, l'a qualifié de personne peu sérieuse et a déclaré : À votre avis, combien de temps notre ministre de la Guerre passe-t-il le matin à se regarder dans le miroir ?

Il a ajouté : Je veux dire qu'il se soucie de ses cheveux, parce qu'il pense que les guerriers doivent être comme ça !

Obama a poursuivi : Ce ne sont pas des gens sérieux, et le problème est qu'en fin de compte, vous devez payer le prix de leur manque de sérieux.