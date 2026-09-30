Haider al-Aboudi : la mission de la coalition internationale en Irak est terminée

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Haider al-Aboudi, porte-parole du gouvernement irakien, a déclaré à Al Jazeera que la mission de la coalition internationale est terminée et que les voies de coordination commune resteront ouvertes.

Al-Aboudi a déclaré que les institutions irakiennes sont prêtes à assumer la responsabilité de la sécurité.

Le porte-parole du gouvernement irakien a souligné que l'Irak cherche la stabilité intérieure et qu'aujourd'hui est le jour de la souveraineté du pays.

Al-Aboudi a déclaré qu'un accord a été conclu avec les groupes armés sur la question de leur intégration et que les choses progressent dans cette direction.

Il a souligné que l'Irak se tient à l'écart des conflits et tensions actuels dans la région.

Le porte-parole du gouvernement irakien a déclaré que son pays avance vers le développement de ses capacités et le renforcement de ses capacités de défense.

Il a ajouté que le gouvernement irakien, en coopération avec les pays voisins, s'efforce de contrôler et d'assurer la sécurité des frontières de l'Irak.

Al-Aboudi a souligné que l'Irak a adopté le principe du bon voisinage et s'oppose à l'utilisation de son territoire comme point de départ pour toute agression.