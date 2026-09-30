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Haider al-Aboudi : la mission de la coalition internationale en Irak est terminée

30 septembre 2026 - 18:53
Code d'info: 1872159
Source: ABNA
Haider al-Aboudi : la mission de la coalition internationale en Irak est terminée

Le porte-parole du gouvernement irakien a déclaré : L'Irak a adopté le principe du bon voisinage et s'oppose à l'utilisation de son territoire comme point de départ pour toute agression. La mission de la coalition internationale en Irak est terminée.

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA, Haider al-Aboudi, porte-parole du gouvernement irakien, a déclaré à Al Jazeera que la mission de la coalition internationale est terminée et que les voies de coordination commune resteront ouvertes.

Al-Aboudi a déclaré que les institutions irakiennes sont prêtes à assumer la responsabilité de la sécurité.

Le porte-parole du gouvernement irakien a souligné que l'Irak cherche la stabilité intérieure et qu'aujourd'hui est le jour de la souveraineté du pays.

Al-Aboudi a déclaré qu'un accord a été conclu avec les groupes armés sur la question de leur intégration et que les choses progressent dans cette direction.

Il a souligné que l'Irak se tient à l'écart des conflits et tensions actuels dans la région.

Le porte-parole du gouvernement irakien a déclaré que son pays avance vers le développement de ses capacités et le renforcement de ses capacités de défense.

Il a ajouté que le gouvernement irakien, en coopération avec les pays voisins, s'efforce de contrôler et d'assurer la sécurité des frontières de l'Irak.

Al-Aboudi a souligné que l'Irak a adopté le principe du bon voisinage et s'oppose à l'utilisation de son territoire comme point de départ pour toute agression.

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