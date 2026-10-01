Selon l'agence de presse Abna, « Donald Trump », le président des États-Unis, dans des déclarations et affirmations répétées sur l'Iran, a parlé de la possibilité d'une attaque militaire contre l'Iran ou de parvenir à un accord avec ce pays.

Trump, déclarant que l'Amérique doit décider dans ce domaine, a déclaré : « Peut-être attaquerons-nous l'Iran, et peut-être parviendrons-nous à un accord ; en tout cas, nous devons décider, et la guerre prendra très bientôt fin d'une manière ou d'une autre. »

Le président des États-Unis a également annoncé qu'il avait discuté avec « Benjamin Netanyahou », le Premier ministre du régime sioniste, de l'incident lié à un avion de « Flydubai ».

Trump a également déclaré que dans une conversation avec le président de la Chine, il avait discuté de la question de la libération des prisonniers politiques.

Il a également déclaré, au sujet de la libération des suspects de l'incident de la base de « Fairford » en Grande-Bretagne, que la raison de la mesure de la Grande-Bretagne pour libérer ces personnes sera claire aujourd'hui.

Le chef du gouvernement terroriste de l'Amérique a également affirmé, au sujet de la cherté du diesel, que la situation du diesel s'est gravement aggravée non pas à cause du Moyen-Orient, mais à cause des événements actuels en Russie.

Déclarant que les raffineries de diesel cessent de fonctionner à un rythme inquiétant, il a ajouté : Si cela ne s'était pas produit, nous n'aurions pas eu de problème de diesel.

Trump, dans une autre partie de son discours, a répété ses mensonges précédents sur le nombre de pertes américaines dans la guerre avec l'Iran et a déclaré : Dans cette guerre, seulement 18 Américains ont été tués ; alors que dans la guerre en Irak, 4500 personnes ont été tuées.

Le président des États-Unis, évoquant la possibilité d'une victoire du Parti démocrate aux élections de mi-mandat en Amérique, a affirmé : Si les démocrates arrivent au pouvoir, les prix doubleront.

Le président de l'Amérique terroriste, déclarant que les démocrates ont les pires politiques, a affirmé : Avec leur arrivée au pouvoir, l'Amérique subira une grave récession économique, et nous serons confrontés à une situation très mauvaise.

L'Iran a deux options ; accord ou bombardement

Trump a déclaré : L'occasion de parvenir à un accord avec l'Iran touche à sa fin, et Washington ne voit devant lui, face à Téhéran, que deux options : parvenir à un accord ou bombarder.

Il a ajouté : « Peut-être les bombarderons-nous. Nous devons prendre cette décision ; soit nous les bombardons, soit nous parvenons à un accord.

Le président des États-Unis a également affirmé : L'Iran est confronté à des crises économiques et militaires ainsi qu'à des divergences entre les dirigeants de ce pays sur le contrôle du pouvoir.

Trump a également souligné : Washington répondra bientôt à ce qu'il a appelé « l'ingérence de l'Iran » dans l'incident de la base de « Fairford » en Grande-Bretagne.