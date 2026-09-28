Al-Nujaba : Aucun aéroport en Irak ne doit être fermé à l'Iran

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant le site d'information d'Al-Nujaba en Irak, « Nazim al-Saidi », président du conseil exécutif du mouvement Nujaba en Irak, lors de la cérémonie du anniversaire du martyre du secrétaire général du Hezbollah libanais, a déclaré : Dans la région, un conflit idéologique et géopolitique complexe est en cours, dont l'objectif de l'ennemi est l'effondrement de l'axe de la résistance et l'imposition d'un nouvel ordre mondial par la force.

Il a ajouté : La résistance des moujahidines musulmans dans l'axe de la résistance, menée par l'Iran, est le facteur le plus important de l'échec des projets hégémonistes. Selon le témoignage de l'histoire, quiconque a déposé son arme a été trahi. L'Amérique et le régime sioniste ne donnent aucune garantie et ne comprennent que le langage de la force.

Il a dit : L'Amérique, sous prétexte de sécurité nationale, s'arroge le droit de stationner des bases dans le monde entier ; mais on demande aux chiites d'Irak de renoncer à leurs armes et à leur sécurité face à l'ennemi agresseur et tyrannique !

Il a ajouté : Les déclarations de condamnation et d'expression de dégoût ne suffisent pas, et se limiter à l'opposition médiatique est une évasion manifeste des responsabilités morales et politiques.

Il a souligné : Nous demandons la convocation d'une session extraordinaire et urgente du parlement pour empêcher la participation de l'Irak aux sanctions injustes contre l'Iran. Le pays doit être purgé de la présence américaine et les avoirs irakiens libérés. Si le parlement tarde, notre demande est la suspension de l'adhésion des députés des factions d'opposition et l'arrêt de l'activité de leurs ministres au gouvernement.

Il a précisé : Tous les aéroports d'Irak doivent être ouverts aux vols iraniens et, réciproquement, être purgés des compagnies britanniques, et la garantie de leur sécurité et de leur maintenance doit être entièrement confiée à des compagnies nationales.

Al-Saidi a dit : Le plan de l'ennemi pour compenser les défaites sur le terrain est d'entraîner les institutions de sécurité dans la confrontation avec la résistance et d'attiser la fitna confessionnelle. Les capitulards, sous prétexte de réalisme politique, justifient l'infiltration et le compromis ; mais notre position fondamentale est d'aider les opprimés.

Il a déclaré : Nous soulignons que la résistance est toujours debout et que le Hachd restera également. Les efforts des martyrs et des moujahidines sont la seule garantie de la souveraineté et de la stabilité de l'Irak.