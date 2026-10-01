L'Union européenne a prolongé l'interdiction de vol pour le Golfe persique

Selon l'agence de presse Abna citant Centre Traveler, l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne a aujourd'hui, mercredi, prolongé son avertissement sur les zones de tension pour le Golfe persique et a demandé aux compagnies aériennes d'éviter de survoler les eaux des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Koweït, d'Oman et du Qatar jusqu'au lundi 16 novembre.

C'est la deuxième fois depuis la publication initiale de cet avertissement en juillet.

Dans l'avertissement initial de cette agence, après évaluation des risques régionaux, il était recommandé aux compagnies aériennes d'éviter de voler dans tout l'espace aérien des États membres du Conseil de coopération du Golfe à toutes les altitudes et niveaux de vol.

Cependant, cet avertissement a été révisé en août et les zones incluses ont été limitées aux eaux au-dessus du Golfe persique et du Golfe d'Oman.

Dans la mise à jour publiée aujourd'hui mercredi, il est indiqué qu'aucun changement n'a été apporté aux recommandations précédentes, à l'exception de la prolongation du délai.

Cela se produit alors que l'agression illégale de l'Amérique et du régime sioniste contre le territoire de l'Iran et l'insécurisation du détroit stratégique d'Ormuz ont causé de tels problèmes à d'autres pays, y compris l'Union européenne.