Ghalibaf : Le martyr Nasrallah a transformé la résistance en une doctrine dissuasive

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Bagher Ghalibaf, président du Conseil consultatif islamique, dans un message à l'occasion du deuxième anniversaire du martyre de Sayyed Hassan Nasrallah, l'a rappelé comme un stratège et un commandant de terrain de la résistance et a écrit : Le martyr Nasrallah a transformé la résistance d'un mouvement de guérilla en une « doctrine dissuasive ». Le texte du message est le suivant :

« Bismillah ar-Rahman ar-Rahim »

Le deuxième anniversaire du martyre du cher Sayyed Hassan Nasrallah (qu'Allah le Très-Haut soit satisfait de lui) est une occasion de rappeler le nom, la voie et l'héritage de celui qui a transformé la résistance d'un mouvement non organisé et d'un groupe de guérilla en une « doctrine dissuasive ». Le martyr Nasrallah, à nos yeux, n'était pas seulement un leader politico-religieux ; il était un stratège et un commandant de terrain et de jihad qui, avec une compréhension précise de la géopolitique de la région, a amené le Hezbollah libanais à un point où les équations de sécurité du régime sioniste ont complètement changé contre ce régime.

Sayyed Hassan Nasrallah était l'un des commandants qui ont établi un lien indissoluble entre le terrain et le peuple, la foi et la politique, l'idéal et l'action, et a transformé le « terrain » en un instrument pour assurer une sécurité durable. À ses yeux, le Liban, l'Iran, la Palestine et d'autres terrains de résistance n'étaient pas des parties séparées les unes des autres ; mais chacun d'eux faisait partie d'une responsabilité historique face à l'occupation et à l'agression. C'est pourquoi son nom dans la mémoire de la résistance n'est pas seulement lié à la responsabilité de secrétaire général du Hezbollah ; mais il est connu pour des années de résistance, de sagesse et de fidélité à un pacte auquel il est resté fidèle jusqu'à la fin de sa vie.

L'ennemi pensait qu'en éliminant le commandant, la résistance s'arrêterait ; mais il ignorait que le martyr Nasrallah avait établi une structure qui ne dépend pas d'un individu, mais qui est une structure cohérente et stable qui, aujourd'hui encore, maintient sa dissuasion avec force.

Ce qui reste du martyr Sayyed Hassan Nasrallah n'est pas seulement un nom et un souvenir ; c'est un capital humain et intellectuel qui se prolonge dans l'expérience des générations de la résistance, dans la foi des moujahidines et dans la volonté des peuples qui exigent la dignité et la liberté.

Moi, tout en commémorant le deuxième anniversaire du martyre de Sayyed, le martyr des martyrs de la résistance, Sayyed Hassan Nasrallah, j'honore la mémoire et le nom de ce grand moujahid aux côtés de tous les martyrs du front de la résistance, en particulier notre Imam martyr, et je demande à Allah le Tout-Puissant des degrés élevés et la satisfaction divine pour ce cher martyr et la dignité, l'autorité et la gloire pour le noble peuple du Liban, les combattants de la résistance et tous les peuples libres et résistants.