Mokhber : Le martyr Nasrallah a transformé la résistance en une structure enracinée et solide

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Mohammad Mokhber, conseiller et assistant du Guide suprême de la Révolution, dans un entretien avec le site d'information Al-Ahd du Liban et simultanément avec le deuxième anniversaire du martyre de Sayyed Hassan Nasrallah et de Sayyed Hachem Safi al-Din, a déclaré : Aujourd'hui, deux ans après le martyre de Sayyed Hassan Nasrallah, plus qu'auparavant, on peut observer les dimensions de la personnalité et le rôle historique de ce grand moujahid dans la formation et l'autorité de la résistance.

Il a ajouté : Le martyr Nasrallah était un symbole de résistance et d'effort qui a consacré les années de sa vie à la défense du peuple libanais, au soutien des peuples du Liban et de la Palestine et à la lutte contre l'agression et l'occupation.

Le conseiller et assistant du Guide suprême de la Révolution islamique a poursuivi : Sayyed Hassan Nasrallah n'était pas seulement une personnalité ou un leader politique ; il est devenu, après des décennies d'effort, l'un des symboles du courant de la résistance dans la région et dans le monde et a pu former une génération qui, même après le martyre de ses commandants, poursuit le chemin de la résistance.

Mokhber, évoquant les développements des deux dernières années, a précisé : L'ennemi pensait qu'en martyrisant Sayyed Hassan Nasrallah et d'autres commandants du Hezbollah, il pourrait affaiblir la résistance, mais ce qui a été observé pendant cette période a montré que la résistance ne se limite pas aux personnes et que ses racines se sont formées parmi le peuple et les forces qui croient en ce chemin.

Il a dit : L'un des plus grands héritages du martyr Nasrallah était précisément celui-ci : il a transformé la résistance en une structure enracinée ; une structure qui ne s'arrête pas avec le martyre de ses commandants et qui est capable de poursuivre son chemin dans des conditions difficiles.