Les forces armées iraniennes et les combattants de la résistance donneront une réponse dévastatrice à toute menace

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, le général de division Abdulrahim Abdullahi, chef d'état-major des forces armées et commandant de la base centrale de Hazrat Khatam al-Anbia (que la paix soit sur lui), dans un message à l'occasion du deuxième anniversaire du martyre de Sayyed Hassan Nasrallah, ancien secrétaire général du Hezbollah libanais, évoquant les efforts de l'ennemi sioniste-américain pour affaiblir le front de la résistance, a déclaré : L'ennemi pensait qu'avec l'élimination physique du Sayyed de la résistance, le pilier de la tente de la résistance s'effondrerait, mais les calculs de l'ennemi ont de nouveau échoué.

Il a ajouté : Le front de la résistance non seulement n'a pas été affaibli, mais a atteint une intégrité stratégique manifeste et cachée.

Le général de division Abdullahi, soulignant la continuité du chemin du martyr Sayyed Hassan Nasrallah, a noté : Le chemin de ce martyr au Liban, en Palestine, au Yémen, en Irak et aux points les plus reculés de la géographie de la résistance et de la revendication du droit se poursuit avec fermeté.

Le chef d'état-major des forces armées a en outre précisé : Les forces armées de la République islamique d'Iran, aux côtés des moujahidines et des combattants de la résistance islamique, se tiennent avec une pleine préparation pour une réponse décisive et dévastatrice à toute menace contre la oumma islamique.