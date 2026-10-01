Attaque d'artillerie du régime sioniste contre le territoire syrien

Selon l'agence de presse Abna citant l'agence de presse officielle syrienne (SANA), l'armée du régime sioniste a ciblé par des tirs d'artillerie des zones autour du village de Samdaniya Charqiya au nord de Quneitra.

Selon ce rapport, ces attaques n'ont fait ni morts ni blessés.

Depuis la chute du gouvernement de Bachar al-Assad en Syrie en décembre 1403 (2024), les militaires sionistes, profitant du vide sécuritaire existant dans ce pays, tout en bombardant les installations de défense lourdes et les avions de combat de ce pays, ont avancé dans la région d'Al-Quneitra dans le sud de la Syrie.

Le régime israélien a également occupé des parties du sud de la Syrie, notamment les hauteurs stratégiques du « Jabal al-Cheikh ».