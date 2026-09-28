La préparation de plus de 30 millions d'Iraniens à la guerre sur le champ de bataille pour l'élévation du nom de l'Iran

Selon le rapport de l'agence de presse Abna, Son Éminence l'Ayatollah Sayyed Mojtaba Hosseini Khamenei, Guide suprême de la Révolution et Commandant en chef des forces armées, dans un message à l'occasion de l'anniversaire des premiers jours de la première guerre imposée et des Jours de Dieu de la défense de huit ans et durable du peuple iranien, évoquant les efforts des hégémonistes pour ramener l'Iran à l'ère du retard et de « l'humiliation et de l'abaissement », de la dépendance et de la mauvaise réputation par l'imposition de la guerre dans la première décennie de la révolution, a souligné : Malgré les efforts considérables, le système islamique s'est relevé comme un phénix, plus robuste et plus fort qu'avant, avec une voix plus forte et un vol plus haut, et ce trait est devenu une caractéristique permanente de ce système dans les événements ultérieurs créés par l'ennemi, et maintenant ce phénix, sous la pression de l'ennemi, en particulier les deux dernières guerres imposées, est devenu si grand que l'ombre de son vol est tombée même sur les terres des ennemis.

Le Guide suprême de la Révolution islamique, commémorant également le deuxième anniversaire du martyre de l'émir, héros des Arabes et grand symbole du front de la résistance, Son Excellence Sayyed Hassan Nasrallah, et saluant la résistance et l'effort achouréens de Son Excellence Cheikh Naim Qassem, secrétaire général, et des combattants du Hezbollah libanais, a noté : Ces jours du Liban sont des jours éminents et glorieux pour tous les moujahidines de la résistance, et des jours d'humiliation et finalement de honte pour ceux qui, face à l'ennemi sioniste, tournent leurs yeux d'espoir vers les fausses promesses des hégémonistes et de leurs propres malveillants.