Hegseth : Nous avons réduit de 20 pour cent le nombre de généraux et d'amiraux de l'armée américaine

Selon l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, Pete Hegseth, le ministre de la Guerre des États-Unis, dans son discours à la base des Marines de Quantico dans l'État de Virginie, devant les officiers subalternes et les sous-officiers de l'armée de ce pays, a officiellement confirmé la réduction de 20 pour cent des postes de généraux et d'amiraux des forces armées américaines.

Hegseth, en réaction aux rapports des médias sur le limogeage de hauts responsables militaires américains, qualifié de « purge », a déclaré : J'appelle cette mesure « responsabilité ».

Il a ajouté : Cela aurait dû être fait depuis longtemps, et c'est le minimum que nous devions faire.

Le ministre de la Guerre des États-Unis, tout en affirmant une baisse des statistiques sur les agressions sexuelles et les suicides parmi les membres de l'armée américaine, a noté que parallèlement le recrutement parmi les Noirs et les femmes a augmenté.

Hegseth a ensuite affirmé, en ignorant la capacité de défense de l'Iran : « Nous avons détruit la marine, l'armée de l'air et les systèmes de défense aérienne de l'Iran. »

Il a également affirmé que Washington, lors des récentes attaques contre l'Iran, a endommagé les forces conventionnelles et l'infrastructure industrielle de ce pays, et que « le bouclier de défense conventionnel de l'Iran a reçu un coup dur ».

Le ministre de la Guerre des États-Unis a également qualifié l'opération militaire américaine contre l'Iran de « courageuse et historique ».

Hegseth, dans une autre partie de son discours, critiquant sévèrement les journalistes américains, a déclaré : Ils révèlent, en divulguant des informations classifiées, les mouvements de troupes et les emplacements des bases américaines, à l'ennemi et mettent en danger les opérations de ce pays.

Déclarant que la presse libre est importante, il a ajouté : L'activité politique partisane qui détruit délibérément les forces armées et leurs missions historiques est essentiellement une action anti-américaine.

Hegseth a également déclaré, en s'adressant aux militaires américains : Quand les médias mentent sur les réserves de munitions, c'est une trahison envers le pays, et par cela ils mettent votre vie en danger.