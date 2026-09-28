Nous condamnons le nettoyage ethnique des colons terroristes en Cisjordanie

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, Edward Miliband, ministre des Affaires étrangères britannique, aujourd'hui lundi, dans une réaction purement verbale aux atrocités des colons sionistes sur les terres palestiniennes, a déclaré : Nous condamnons le nettoyage ethnique effectué par les colons terroristes en Cisjordanie.

Le ministre des Affaires étrangères britannique a ensuite ajouté : Nous interdireons l'importation de marchandises des colonies israéliennes illégales. La seule voie vers la paix est la solution à deux États, et les efforts pour l'affaiblir n'aboutiront pas. La souffrance et la douleur des gens à Gaza et en Cisjordanie sont une tache sur la conscience du monde.