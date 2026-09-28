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Nous condamnons le nettoyage ethnique des colons terroristes en Cisjordanie

28 septembre 2026 - 21:24
Code d'info: 1871253
Source: ABNA
Nous condamnons le nettoyage ethnique des colons terroristes en Cisjordanie

Le ministre des Affaires étrangères britannique, dans une réaction purement verbale aux atrocités des colons sur les territoires palestiniens occupés, a déclaré : Nous condamnons le nettoyage ethnique effectué par les colons terroristes en Cisjordanie.

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Jazeera, Edward Miliband, ministre des Affaires étrangères britannique, aujourd'hui lundi, dans une réaction purement verbale aux atrocités des colons sionistes sur les terres palestiniennes, a déclaré : Nous condamnons le nettoyage ethnique effectué par les colons terroristes en Cisjordanie.

Le ministre des Affaires étrangères britannique a ensuite ajouté : Nous interdireons l'importation de marchandises des colonies israéliennes illégales. La seule voie vers la paix est la solution à deux États, et les efforts pour l'affaiblir n'aboutiront pas. La souffrance et la douleur des gens à Gaza et en Cisjordanie sont une tache sur la conscience du monde.

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