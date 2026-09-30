Kataib Hezbollah : les vols d'avions de chasse américains dans le ciel irakien se poursuivent

Selon le rapport de l'agence de presse ABNA citant Al-Sumaria, Kataib Hezbollah d'Irak a annoncé aujourd'hui mercredi que les vols d'avions espions et d'avions de chasse américains dans le ciel irakien se poursuivent toujours, et le département du renseignement de Kataib Hezbollah a documenté cette présence.

Dans le communiqué de Kataib Hezbollah d'Irak, il est dit : Elle dispose de preuves concernant la poursuite de la présence des forces américaines en Irak jusqu'au 30 octobre, dont les détails seront annoncés ultérieurement.

Cela se produit alors que Haider al-Aboudi, porte-parole du gouvernement irakien, a déclaré à Al Jazeera que la mission de la coalition internationale est terminée et que les voies de coordination commune resteront ouvertes.