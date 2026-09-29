Vaste piratage du Pentagone ; divulgation d'informations sensibles de 3 millions de militaires américains

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, la chaîne américaine « ABC News » a rapporté aujourd'hui l'existence d'une faille de sécurité dans une immense base de données appartenant au ministère de la Guerre des États-Unis (Pentagone), ce qui a conduit à la divulgation d'informations sensibles concernant environ 3 millions de militaires et employés de ce ministère.

Cette chaîne, citant un responsable de la défense américain, a rapporté que l'intrusion dans la base de données des employés du Pentagone a concerné 2 millions 760 mille personnes vivantes et 294 mille autres décédées.

Ce responsable de la sécurité a ajouté que l'un des systèmes du centre de données des ressources humaines du Pentagone, entre octobre 2025 et juillet 2026, a fait l'objet d'un accès non autorisé, par lequel l'identité de ces personnes a été identifiée.

Ce responsable de la défense a précisé que les informations divulguées comprennent des numéros de sécurité sociale et des informations relatives aux emplois des militaires et des employés civils, ce qui peut créer de graves préoccupations en matière de sécurité nationale.

Soulignant qu'un nombre limité d'utilisateurs non autorisés ont réussi à accéder à ces données, il a affirmé que ce centre, immédiatement après la découverte de la faille, a comblé la faille de sécurité.

Il y a quelques jours également, un groupe de hackers nommé « Shiny Hunters » a annoncé avoir infiltré le portail de recrutement du Bureau fédéral d'enquête des États-Unis. Le journal New York Times a rapporté à ce sujet que ce groupe a affirmé avoir obtenu les noms d'anciens agents et de candidats ainsi que les adresses personnelles, les numéros de téléphone, les noms des conjoints et certaines informations médicales et d'autres données de ces personnes.

Ce journal a rapporté que le Bureau a confirmé la survenance de cette infiltration d'informations et a entamé des investigations, mais jusqu'à présent, il n'a pas été déterminé où se trouve exactement le point d'infiltration et si cette faille s'est produite dans les systèmes du Bureau lui-même ou via un sous-traitant externe.

Le New York Times a également révélé que les autorités américaines avaient auparavant remarqué la présence de hackers chinois dans une base de données liée aux ordres de surveillance internes, ce qui s'est produit à la suite d'infiltrations antérieures dans les réseaux de télécommunication américains.