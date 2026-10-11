Le Pentagone a augmenté les statistiques des militaires américains tués dans l'agression contre l'Iran

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant le Washington Post, le ministère de la Guerre des États-Unis (Pentagone), en fournissant au compte-gouttes les statistiques des pertes des militaires de ce pays ayant agressé le territoire iranien, a reconnu que le nombre des forces tuées de ce pays est supérieur aux données précédentes.

Selon l'annonce de ce média, le Pentagone a mis à jour ses statistiques officielles en ajoutant 2 autres cas de décès.

Dans les nouvelles statistiques du Pentagone, il a été annoncé qu'à la suite de l'agression de ce pays contre le territoire iranien, 21 militaires américains ont été tués et 865 personnes ont été blessées.

Cela se produit alors que, de l'aveu des médias américains, le gouvernement de ce pays, et ce à la veille des élections de mi-mandat au Congrès, s'abstient de fournir des données exactes sur le nombre de ses militaires tués et blessés lors des attaques de représailles de l'Iran.