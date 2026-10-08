Les étudiants de l'Université d'Édimbourg se sont soulevés contre le régime sioniste

Selon l'agence de presse Abna, citant The National Scot, environ 200 membres du personnel et étudiants de l'Université d'Édimbourg, à l'occasion de l'anniversaire de l'opération glorieuse Tempête d'Al-Aqsa contre le régime sioniste le 7 octobre 2023, ont participé à un rassemblement de protestation contre les relations de cette université avec les occupants infanticides et la « complicité dans le génocide » à Gaza.

Les protestataires ont déclaré qu'ils en avaient assez des demandes répétées adressées à l'université au cours des 3 dernières années pour qu'elle rompe ses relations avec les entreprises sionistes.

Cette protestation s'inscrit dans la continuité d'une série d'actions antérieures contre les décisions d'investissement et les partenariats de l'université ; des actions qui ont inclus des graffitis sur les bâtiments de l'université et la signature de pétitions demandant à l'université de « retirer immédiatement ses investissements » et de « mettre fin à tous les contrats » avec les entreprises complices des sionistes.