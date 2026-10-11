Déclaration de préparation des tribus yéménites à affronter l'ennemi saoudien

Selon le rapport de l'agence de presse Abna citant Al-Maalomah, les tribus des régions de Razih, Shada et Ghamr dans la province de Saada, en tenant une réunion élargie, ont souligné leur haute préparation à affronter les agressions de l'ennemi saoudien.

Elles ont précisé qu'elles sont prêtes à exécuter les ordres d'Abdul-Malik al-Houthi, le leader du Yémen, pour achever la bataille contre les ennemis. Les crimes des Saoudiens dans les zones frontalières du Yémen indiquent leur défaite sur les champs de bataille.

Lors de cette réunion, le soutien aux forces armées du Yémen contre les agresseurs et les occupants a été souligné.

De même, dans la province de Hajjah, les tribus de la région d'Al-Miftah ont annoncé lors de leur réunion une mobilisation générale pour affronter les agressions de l'ennemi saoudien et mettre fin au siège injuste du Yémen.