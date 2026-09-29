Israel Hayom : Les assassinats d'Israël n'ont pas détruit la chaîne de commandement du Hamas

Selon le reportage de l'agence de presse Abna, le journal sioniste Israel Hayom, dans un rapport, tout en exprimant son inquiétude quant à la grande rapidité de la reconstruction des structures du Hamas, a écrit que les opérations militaires et les assassinats que le régime sioniste a menés contre les dirigeants de ce mouvement n'ont pas pu détruire sa chaîne de commandement de manière à empêcher la reconstruction de ses capacités.

Selon ce rapport, le Hamas, en désignant des adjoints et des successeurs pour ses commandants, a rendu possible la continuation des activités de ses structures militaires et organisationnelles, et en même temps, le cessez-le-feu et les pressions internationales ont également limité la capacité du régime sioniste à lancer une autre vaste opération militaire dans la bande de Gaza.

Israel Hayom ajoute que malgré l'assassinat d'une grande partie des anciens dirigeants et commandants du Hamas, notamment Mohammed Deif, Mohammed Sinwar, Marwan Issa et plusieurs autres, une nouvelle génération de commandants a émergé dans ce mouvement, qui a acquis de l'expérience au cours des années de guerre.

Comme l'écrit ce journal, un certain nombre de commandants des brigades et bataillons du Hamas dans le nord de la bande de Gaza sont également toujours présents, et ce mouvement a pu préserver une partie de sa capacité à gérer les opérations et à maintenir actives ses différentes structures.

Cette analyse a également souligné que le succès du Hamas à restaurer une partie de sa puissance militaire et administrative, malgré les dommages étendus qu'il a subis, a de nouveau soulevé la nécessité de former une commission d'enquête dans le régime sioniste sur les échecs du 7 octobre ainsi que les résultats des précédents rounds de guerre.

Selon ce rapport, l'expérience passée a montré que l'assassinat de commandants et la destruction d'une partie des capacités des groupes palestiniens n'ont pas nécessairement empêché la désignation de successeurs et la reconstruction de leurs structures, et dans de nombreux cas, l'impact de ces attaques a été limité et temporaire.