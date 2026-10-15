Selon l'agence de presse ABNA, citant la chaîne Al-Mayadeen, Reuters a annoncé que les États-Unis examinent la possibilité d'alléger les sanctions contre les navires de la soi-disant « flotte fantôme » qui transportent le pétrole de la Russie, de l'Iran et du Venezuela.
Les États-Unis cherchent à alléger les sanctions contre les pétroliers transportant le pétrole de l'Iran et de la Russie
15 octobre 2026 - 09:41
Code d'info: 1878340
Source: ABNA
Un média occidental a révélé que les États-Unis cherchent à alléger les sanctions contre la « flotte fantôme » de certains pays, dont l'Iran.
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